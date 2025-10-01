В России создали программу для выявления детского ожирения

В отличие от текущей практики, когда избыточную массу тела определяют по внешним признакам и индексу, новая программа анализирует комплекс факторов задолго до клинических проявлений. Это позволяет выявить предрасположенность к заболеванию на ранних этапах.

В основе алгоритма лежит оценка девяти ключевых параметров. Среди них — индекс массы тела ребенка и его родителей, возраст, пол, характер питания и режим сна. Также учитываются уровень физической активности, время использования гаджетов и особенности течения беременности матери.

Такой подход может помочь предотвратить развитие серьезных заболеваний во взрослом возрасте, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии.