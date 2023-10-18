В России создали программу для выявления поддельного видео

В России создали программу для выявления поддельного видеоЕе смогут использовать журналисты
В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) рассказали, что ученые вуза разработали новую программу для выявления поддельных видеороликов, таких как DeepFake, пишет РИА Новости.
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Это инновационное решение ожидается, что поможет журналистам и обычным пользователям быстро идентифицировать фальсификации в видеоматериалах.
Сейчас существует множество нейросетей, которые позволяют сделать за пару кликов необычную картинку, написать стихотворение или мелодию. По такому же принципу с помощью искусственного интеллекта можно легко создать и поддельное видео. При этом интеллектуальные системы с каждым днем становятся умнее - продукт их работы все труднее отличить от настоящего контента даже с помощью специальных программ.
Программа основана на анализе различных признаков синтезированных лиц, таких как движение губ, сопоставление речи и мимики, а также технических деталей, включая пиксели. Она может быть легко использована пользователями, достаточно скачать подозрительное видео и проверить его через командную строку.
Разработчики предполагают, что программа будет полезной для организаций в сфере цифровой безопасности, помогая создавать бесконтактные системы контроля доступа и разблокировки устройств. В будущем они планируют внедрить программу в более крупный проект ДГТУ, направленный на обеспечение сетевой безопасности и защиту граждан от мошенничества и поддельных видеороликов.