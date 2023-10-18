В России создали программу для выявления поддельного видео

Программа основана на анализе различных признаков синтезированных лиц, таких как движение губ, сопоставление речи и мимики, а также технических деталей, включая пиксели. Она может быть легко использована пользователями, достаточно скачать подозрительное видео и проверить его через командную строку.

Разработчики предполагают, что программа будет полезной для организаций в сфере цифровой безопасности, помогая создавать бесконтактные системы контроля доступа и разблокировки устройств. В будущем они планируют внедрить программу в более крупный проект ДГТУ, направленный на обеспечение сетевой безопасности и защиту граждан от мошенничества и поддельных видеороликов.