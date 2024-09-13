В России создали прототип лекарства от непереносимости глютена

Целиакия — хроническое заболевание пищеварительной системы, которое затрагивает около 1% мирового населения, что составляет около 75 миллионов человек. Традиционно разработка лекарств включает этап компьютерного анализа, где ключевым является качество трехмерной структуры молекул-мишеней, на которые направлен препарат.

В этом исследовании ученые использовали нейросеть AlphaFold для создания полной 3D-модели тканевой трансглутаминазы (tTG), фермента, играющего центральную роль в развитии целиакии. Кроме того, с помощью компьютерного скрининга была составлена библиотека потенциальных блокаторов этого фермента.

Проект осуществлен в сотрудничестве с МГУ имени Ломоносова, биотехнологическим университетом «Росбиотех» и Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) при поддержке Минобрнауки РФ.