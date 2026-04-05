В России создали прототипы гидравлических протезов стоп с управлением

05 апреля 2026, 22:50
В России создали прототипы гидравлических протезов стоп с управлениемРазработка дешевле зарубежных аналогов
Специалисты научно-исследовательского технологического института «Техномаш», входящего в госкорпорацию Ростех, создали линейку прототипов гидравлических протезов стопы с микропроцессорным управлением.
© Ferra.ru
Разработка отличается модульной конструкцией и более доступной ценой по сравнению с импортными аналогами. Она адаптирована к российским климатическим условиям, а затраты на эксплуатацию снижены за счет локализации производства.
Команда взаимодействовала с медиками и протезно-ортопедическими компаниями. Следующим этапом станут пилотные испытания с пользователями, выпуск опытной партии и сертификация. Проект позволит «Техномашу» выйти на рынок бионических средств реабилитации.
Проект победил в корпоративной программе «Вектор» и получил финансирование от Ростеха.