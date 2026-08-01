В России создали разборные рентгеновские трубки для контроля электроники

Опубликовано 01 августа 2026, 11:561 мин.
В России создали разборные рентгеновские трубки для контроля электроникиТехнология упрощает ремонт оборудования
Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно со специалистами компании «Диагностика-М» создали и запустили серийное производство разборных рентгеновских трубок. Технология предназначена для неразрушающего контроля электроники, промышленного оборудования и другой сложной продукции, пишут «Известия».
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В отличие от обычных рентгеновских трубок, которые при потере вакуума или поломке внутренних элементов требуют полной замены, новая конструкция позволяет проводить ремонт и повторно формировать рабочий вакуум. Это помогает сократить простой оборудования и расходы на эксплуатацию.
Заведующий кафедрой электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Николай Потрахов отметил, что установочная партия показала характеристики на уровне импортных аналогов. Трубки рассчитаны на работу при высоких значениях тока и мощности на мишени, обеспечивая получение информативных изображений.
Оборудование может применяться для поиска скрытых дефектов в печатных платах, микросхемах и паяных соединениях без повреждения изделий.