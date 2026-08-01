В России создали разборные рентгеновские трубки для контроля электроники

В отличие от обычных рентгеновских трубок, которые при потере вакуума или поломке внутренних элементов требуют полной замены, новая конструкция позволяет проводить ремонт и повторно формировать рабочий вакуум. Это помогает сократить простой оборудования и расходы на эксплуатацию.

Заведующий кафедрой электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Николай Потрахов отметил, что установочная партия показала характеристики на уровне импортных аналогов. Трубки рассчитаны на работу при высоких значениях тока и мощности на мишени, обеспечивая получение информативных изображений.

Оборудование может применяться для поиска скрытых дефектов в печатных платах, микросхемах и паяных соединениях без повреждения изделий.