В России создали роборуку для печати тканей прямо во время операции

Опубликовано 24 декабря 2024, 22:551 мин.
В России создали роборуку для печати тканей прямо во время операцииHазработка поможет лечить ожоги и повреждения мягких тканей
Ученые Центра компетенций НТИ на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) в сотрудничестве с НИТУ МИСИС разработали уникальную модульную насадку для роборуки, которая позволит печатать хрящи и мягкие ткани прямо во время операции. Эта технология открывает новые возможности в медицине, в частности, для лечения обширных ожогов и повреждений тканей.
© Ferra.ru
Роборука с новой насадкой будет использоваться для создания биоинженерных конструкций и персонифицированных имплантов с помощью биопечати. Она позволит печатать ткани, точно соответствующие 3D-модели, что важно при лечении пациентов с повреждениями кожи, мягких тканей и органов.
Как пояснила Лариса Волова, руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов СамГМУ, устройство синхронизирует движения с подачей биоматериала, что делает возможным печать прямо на теле пациента. Это особенно важно при операциях, когда нужно учитывать движение тела, например, при дыхании.
Такая технология значительно улучшит эффективность лечения сложных ожогов, язв и других повреждений, позволяя восстанавливать ткани с максимальной точностью.