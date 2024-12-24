В России создали роборуку для печати тканей прямо во время операции

Роборука с новой насадкой будет использоваться для создания биоинженерных конструкций и персонифицированных имплантов с помощью биопечати. Она позволит печатать ткани, точно соответствующие 3D-модели, что важно при лечении пациентов с повреждениями кожи, мягких тканей и органов.

Как пояснила Лариса Волова, руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов СамГМУ, устройство синхронизирует движения с подачей биоматериала, что делает возможным печать прямо на теле пациента. Это особенно важно при операциях, когда нужно учитывать движение тела, например, при дыхании.

Такая технология значительно улучшит эффективность лечения сложных ожогов, язв и других повреждений, позволяя восстанавливать ткани с максимальной точностью.