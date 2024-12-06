В России создали робота для автоматической фрезеровки металла и дерева

По словам Никиты Шкоды, «Термит» ориентируется с помощью компьютерного зрения. Программное обеспечение позволяет оператору заранее создать виртуальную карту с указанием, какие именно части заготовки нужно обработать и каким образом. Робот перемещается на трех колесах, а вся его электронная начинка спрятана в компактном треугольном корпусе.

Главным преимуществом робота является его мобильность: вместо того чтобы перемещать станок, «Термит» сам перемещается по всей рабочей зоне, что значительно увеличивает производительность. Это позволяет обрабатывать заготовки в разных частях производства без дополнительных затрат времени на настройку и перемещение.

В планах разработчиков внедрить в систему роевой искусственный интеллект, который позволит нескольким роботам работать над одной деталью одновременно.