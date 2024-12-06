В России
Опубликовано 06 декабря 2024, 18:59
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В России создали робота для автоматической фрезеровки металла и дерева

Он повысит эффективность производства
Студент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Никита Шкода разработал беспилотного робота для фрезерования металла и древесины. Этот компактный робот, названный «Термит», отличается от традиционных станков тем, что способен перемещаться по рабочей зоне любого размера, не требуя перемещения самого станка.
В России создали робота для автоматической фрезеровки металла и дерева

© Ferra.ru

По словам Никиты Шкоды, «Термит» ориентируется с помощью компьютерного зрения. Программное обеспечение позволяет оператору заранее создать виртуальную карту с указанием, какие именно части заготовки нужно обработать и каким образом. Робот перемещается на трех колесах, а вся его электронная начинка спрятана в компактном треугольном корпусе.

Главным преимуществом робота является его мобильность: вместо того чтобы перемещать станок, «Термит» сам перемещается по всей рабочей зоне, что значительно увеличивает производительность. Это позволяет обрабатывать заготовки в разных частях производства без дополнительных затрат времени на настройку и перемещение.

В планах разработчиков внедрить в систему роевой искусственный интеллект, который позволит нескольким роботам работать над одной деталью одновременно.