В России создали робота для массажа

Устройство представляет собой массажный стол, оснащенный роботизированной рукой. Перед началом сеанса встроенные камеры сканируют тело пациента, формируя его трехмерную карту. Полученные данные анализируются системой на базе искусственного интеллекта, которая рассчитывает оптимальные траектории движения массажных манипул.

Для комфорта пользователя предусмотрен пульт управления. С его помощью можно регулировать интенсивность воздействия роллера, а также при необходимости остановить или возобновить процедуру.

На текущий момент робот выполняет три основные программы. Они предназначены для коррекции контуров тела и борьбы с целлюлитом, активации лимфотока и глубокой релаксации. Все процедуры рассчитаны на обработку зон спины и ног. По данным компании, производительность устройства превышает 360 сеансов в месяц, что в несколько раз выше средней производительности массажиста-человека.