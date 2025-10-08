В России создали робота для сбора томатов в теплицах

Робот способен определять степень зрелости плодов с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Он аккуратно собирает только созревшие томаты, оставляя недозревшие на кустах для последующего сбора. Для точного позиционирования устройство использует ультразвуковые датчики.

Особенностью разработки является система прогнозирования оптимального времени сбора урожая. Алгоритм анализирует цветовые характеристики и насыщенность плодов, вычисляя количество дней до их полного созревания. Это позволяет планировать работу робота с максимальной эффективностью.

Манипулятор изготовлен методом 3D-печати и состоит из 115 деталей. Для предотвращения повреждения плодов установлены датчики давления, регулирующие силу сжатия. В перспективе разработчики планируют адаптировать систему для сбора других овощных культур.