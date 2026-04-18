В России создали робота-шахматиста с 3D-камерой и управляемым захватом

Опубликовано 18 апреля 2026, 20:421 мин.
В России создали робота-шахматиста с 3D-камерой и управляемым захватомМанипулятор видит доску, распознает фигуры и играет на уровне гроссмейстера
Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета разработали робота, который самостоятельно играет в шахматы. Устройство представляет собой руку-манипулятор. Оно объединяет элементы робототехники, машинного зрения и искусственного интеллекта (ИИ). Робот видит доску с помощью 3D-камеры, которая распознает фигуры, определяет их положение и замечает ошибки соперника.
Особая деталь системы это специальный захват, который контролирует силу сжатия. Процесс распознавания позиции и принятия решения занимает от 0,1 до 2 секунд. Физическое перемещение фигуры происходит за 4−10 секунд из-за особенностей механики. Робот играет на уровне международного гроссмейстера и продумывает наперед несколько комбинаций, отметили в вузе.
Разработка имеет образовательное значение. Студенты с ее помощью лучше понимают принципы конструирования и программирования. В планах создание веб-платформы для игры с роботом, проведения турниров и образовательных программ.