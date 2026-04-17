В России создали самый маленький в мире лазер, излучающий в синей части спектра

Опубликовано 17 апреля 2026, 13:39
В России создали самый маленький в мире лазер, излучающий в синей части спектраНанолазер размером с вирус
Ученые под руководством профессора Университета ИТМО Сергея Макарова разработали самый маленький в мире лазер, способный работать в синей области спектра от 400 до 500 нанометров. Как сообщил Центр научной коммуникации МФТИ, устройство сопоставимо по размерам с вирусными частицами.
В основе лазера лежат кубообразные нанокристаллы перовскита длиной, шириной и высотой всего 150−190 нанометров. Кристаллы прикрепили к специальной серебряной подложке, усиливающей генерацию излучения. Лазер формирует свет необычным образом через появление квазичастиц-поляритонов, что требует гораздо меньше энергии, чем традиционные источники.
Пока устройство работает только при сверхнизких температурах около минус 193 градусов Цельсия, что ограничивает его практическое применение. Однако в перспективе такие лазеры можно использовать для оптических вычислений на чипе и в качестве фотонных ускорителей для систем искусственного интеллекта. Ученые надеются преодолеть температурное ограничение в следующих опытах, отметили в Центре.