В России создали самый маленький в мире лазер, излучающий в синей части спектра

В основе лазера лежат кубообразные нанокристаллы перовскита длиной, шириной и высотой всего 150−190 нанометров. Кристаллы прикрепили к специальной серебряной подложке, усиливающей генерацию излучения. Лазер формирует свет необычным образом через появление квазичастиц-поляритонов, что требует гораздо меньше энергии, чем традиционные источники.

Пока устройство работает только при сверхнизких температурах около минус 193 градусов Цельсия, что ограничивает его практическое применение. Однако в перспективе такие лазеры можно использовать для оптических вычислений на чипе и в качестве фотонных ускорителей для систем искусственного интеллекта. Ученые надеются преодолеть температурное ограничение в следующих опытах, отметили в Центре.