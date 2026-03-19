В России создали сенсор для анализа дофамина и парацетамола

Для создания сенсора используется полимерная пленка из полиимида. Ее погружают в раствор соли золота и обрабатывают синим лазером. В результате на поверхности формируется пористая графеновая структура с наночастицами золота размером от 5 до 30 нанометров. Такая архитектура обеспечивает высокую чувствительность: детектор фиксирует вещества в концентрациях порядка наномолей на литр.

Исследования подтвердили эффективность метода при анализе биологических образцов, включая слюну и мочу. Металл и графен создают прямой электрический контакт без связующих добавок, что улучшает проводимость материала. Золотые частицы служат каталитическими центрами, ускоряющими окисление молекул.