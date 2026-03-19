В России создали сенсор для анализа дофамина и парацетамола

Опубликовано 19 марта 2026, 23:591 мин.
В России создали сенсор для анализа дофамина и парацетамолаНовый электрод обнаруживает вещества в слюне и моче
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что ученые вуза совместено с коллегами из Санкт Петербургского государственного химико фармацевтического университета, Дальневосточного федерального университета и Института автоматики и процессов управления ДВО РАН разработали гибкий электрод. Он способен одновременно определять концентрацию дофамина и парацетамола в организме. Это важно для диагностики болезни Паркинсона и других неврологических расстройств.
Для создания сенсора используется полимерная пленка из полиимида. Ее погружают в раствор соли золота и обрабатывают синим лазером. В результате на поверхности формируется пористая графеновая структура с наночастицами золота размером от 5 до 30 нанометров. Такая архитектура обеспечивает высокую чувствительность: детектор фиксирует вещества в концентрациях порядка наномолей на литр.
Исследования подтвердили эффективность метода при анализе биологических образцов, включая слюну и мочу. Металл и графен создают прямой электрический контакт без связующих добавок, что улучшает проводимость материала. Золотые частицы служат каталитическими центрами, ускоряющими окисление молекул.