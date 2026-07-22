В России создали сенсор для более раннего выявления неврологических заболеваний

Основой сенсора стал угольный стержень с тонким керамическим покрытием из шести редкоземельных металлов: церия, гадолиния, празеодима, самария, иттрия и циркония. Для изготовления применили глицерин нитратный метод, позволивший получить частицы нужной формы и размера. Во время испытаний сенсор сохранял стабильность и эффективно подавлял влияние посторонних веществ.

В конструкции не используются ферменты, что снижает стоимость устройства и повышает его долговечность. Разработка предназначена для раннего выявления болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, депрессивных и тревожных расстройств, а также для мониторинга уровня дофамина при подборе терапии.