Новый российский сенсор покажет, было ли мясо повторно заморожено

Опубликовано 03 апреля 2024, 22:40
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Новый российский сенсор покажет, было ли мясо повторно замороженоОн меняет цвет при порче продукта
Специалисты из Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ имени Н. Э. Баумана разработали простой и доступный сенсор для оценки свежести мясных и рыбных продуктов. Этот сенсор, размещаемый на упаковках, меняет цвет при повторной заморозке или порче продукта.
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Основными компонентами сенсора являются вода, биосовместимый полимер, краситель куркумин, поваренная соль и специи. При порче продукта рН изменяется, вызывая изменение цвета с желтого на красно-оранжевый. Также сенсор становится неоднородным при размораживании продукта.
Изменения сенсора можно увидеть невооруженным глазом или с помощью специального приложения для смартфона. Благодаря небольшим размерам, его легко можно интегрировать в существующие упаковки или создать для него специальный дизайн.
Себестоимость компонентов сенсора составляет менее 5 рублей, однако окончательная цена может измениться в процессе разработки дизайна и методов интеграции.