Новый российский сенсор покажет, было ли мясо повторно заморожено

Основными компонентами сенсора являются вода, биосовместимый полимер, краситель куркумин, поваренная соль и специи. При порче продукта рН изменяется, вызывая изменение цвета с желтого на красно-оранжевый. Также сенсор становится неоднородным при размораживании продукта.

Изменения сенсора можно увидеть невооруженным глазом или с помощью специального приложения для смартфона. Благодаря небольшим размерам, его легко можно интегрировать в существующие упаковки или создать для него специальный дизайн.

Себестоимость компонентов сенсора составляет менее 5 рублей, однако окончательная цена может измениться в процессе разработки дизайна и методов интеграции.