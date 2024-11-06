В России создали сенсоры для диагностики заболеваний по дыханию

Сенсоры представляют собой прозрачные пластины с нанесенным специальным материалом, измеряющим электрическое сопротивление. После того как человек выдыхает, образец анализируется с помощью аппарата, и по уровню сопротивления можно судить о наличии заболевания. Чем выше сопротивление, тем больше вероятность того, что у пациента есть патология.

Этот метод может использоваться для диагностики бронхо-легочных заболеваний и заболеваний печени. В основе сенсора — гибридный материал на основе углеродных нанотрубок и полиароматических молекул, таких как фтолоцианины металлов, которые обладают высокой чувствительностью к различным газовым аналитам.

Сенсоры планируется испытывать в сотрудничестве с НМИЦ им. Мешалкина в Новосибирске. Испытания продолжатся три года.