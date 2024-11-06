В России
Опубликовано 06 ноября 2024, 20:15
1 мин.

В России создали сенсоры для диагностики заболеваний по дыханию

Что позволит выявлять болезни легких и печени
Ученые Института неорганической химии СО РАН разработали сенсоры, которые позволяют определять заболевания легких и печени по составу выдыхаемого воздуха. Эта технология открывает новое направление в медицине, обеспечивая более быстрые и доступные способы диагностики.
В России создали сенсоры для диагностики заболеваний по дыханию

© Ferra.ru

Сенсоры представляют собой прозрачные пластины с нанесенным специальным материалом, измеряющим электрическое сопротивление. После того как человек выдыхает, образец анализируется с помощью аппарата, и по уровню сопротивления можно судить о наличии заболевания. Чем выше сопротивление, тем больше вероятность того, что у пациента есть патология.

Этот метод может использоваться для диагностики бронхо-легочных заболеваний и заболеваний печени. В основе сенсора — гибридный материал на основе углеродных нанотрубок и полиароматических молекул, таких как фтолоцианины металлов, которые обладают высокой чувствительностью к различным газовым аналитам.

Сенсоры планируется испытывать в сотрудничестве с НМИЦ им. Мешалкина в Новосибирске. Испытания продолжатся три года.