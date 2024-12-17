В России создали сенсоры для точного обнаружения аммиака в воздухе

Аммиак (NH3) — это газ с характерным запахом, широко используемый в промышленности. Повышенная концентрация аммиака в воздухе может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая раздражение глаз и дыхательных путей. Однако человек может почувствовать его запах только при высоких концентрациях, в то время как более низкие уровни аммиака могут быть опасными, но остаются незаметными.

Сенсоры, разработанные учеными, решают эту проблему, обеспечивая высокую чувствительность и селективность для обнаружения аммиака. Используемый материал — углеродные нанотрубки, которые позволяют сенсорам работать при комнатной температуре, в отличие от существующих технологий, требующих разогрева до высоких температур. Это значительно повышает удобство использования устройств и расширяет их область применения.

Новое устройство имеет чувствительность, более чем в десять тысяч раз превышающую возможности человеческого обоняния, что приближает сенсоры к возможностям животных, таких как собаки, которые способны распознавать очень низкие концентрации газа.