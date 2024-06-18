В России создали сервис для подбора персонала с помощью ИИ

В России создали сервис для подбора персонала с помощью ИИЭксперименты показали его эффективность
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Программа не только оценивает соответствие резюме кандидатов вакансии, но и анализирует их психологические характеристики через видеоинтервью. При помощи ИИ определяются предпочтительные роли соискателей в команде и наиболее подходящие рабочие задачи.
Проведенные эксперименты показали, что инструмент эффективен для различных профессиональных сфер, не требуя дополнительного обучения. Разработка модулей, оценивающих уверенность, агрессивность и конгруэнтность кандидатов, потребовала значительных усилий исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности».
Руководитель проекта, Анастасия Лаушкина, отмечает, что благодаря команде специалистов сервис оценивает кандидатов в девять раз быстрее и точнее, чем человек, что делает его незаменимым инструментом для HR-специалистов.