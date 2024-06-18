В России
Опубликовано 18 июня 2024, 23:38
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В России создали сервис для подбора персонала с помощью ИИ

Эксперименты показали его эффективность
Сервис «Эксперт HR», разработанный специалистами из ИТМО, представляет собой новый инструмент для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
В России создали сервис для подбора персонала с помощью ИИ

© Ferra.ru

Программа не только оценивает соответствие резюме кандидатов вакансии, но и анализирует их психологические характеристики через видеоинтервью. При помощи ИИ определяются предпочтительные роли соискателей в команде и наиболее подходящие рабочие задачи.

Проведенные эксперименты показали, что инструмент эффективен для различных профессиональных сфер, не требуя дополнительного обучения. Разработка модулей, оценивающих уверенность, агрессивность и конгруэнтность кандидатов, потребовала значительных усилий исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности».

Руководитель проекта, Анастасия Лаушкина, отмечает, что благодаря команде специалистов сервис оценивает кандидатов в девять раз быстрее и точнее, чем человек, что делает его незаменимым инструментом для HR-специалистов.