В России создали сервис, который прогнозирует успешность студентов на сессии

"Пифия" объединяет в себе экспертизу ученых-практиков, айтишников и социологов, используя цифровой след студентов. Он анализирует данные текущего учебного процесса, собранные из электронных обучающих курсов, и образовательную историю обучающихся. Благодаря математическим моделям и интеллектуальным технологиям, "Пифия" еженедельно делает прогноз успеваемости по отдельным предметам и программам.

Этот инструмент предназначен для преподавателей, помогая выявить студентов, у которых начинают возникать трудности в обучении. Он позволяет педагогам своевременно предпринять меры для оказания помощи и поддержки, помогая предотвратить проблемы в учебном процессе. "Пифия" была представлена на цифровом форуме Krasnoyarsk Digital Forum 2023 и вызвала большой интерес у образовательного сообщества.