В России создали сервис, который прогнозирует успешность студентов на сессии"Пифия"
Сибирский федеральный университет (СФУ) в городе Красноярске представил новейший инструмент для преподавателей - сервис "Пифия". Созданный учеными из Института космических и информационных технологий (ИКИТ), этот цифровой инструмент позволяет заранее предсказывать успеваемость студентов на предстоящих сессиях, пишет ТАСС.
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"Пифия" объединяет в себе экспертизу ученых-практиков, айтишников и социологов, используя цифровой след студентов. Он анализирует данные текущего учебного процесса, собранные из электронных обучающих курсов, и образовательную историю обучающихся. Благодаря математическим моделям и интеллектуальным технологиям, "Пифия" еженедельно делает прогноз успеваемости по отдельным предметам и программам.
Этот инструмент предназначен для преподавателей, помогая выявить студентов, у которых начинают возникать трудности в обучении. Он позволяет педагогам своевременно предпринять меры для оказания помощи и поддержки, помогая предотвратить проблемы в учебном процессе. "Пифия" была представлена на цифровом форуме Krasnoyarsk Digital Forum 2023 и вызвала большой интерес у образовательного сообщества.