В России создали шлагбаум с ИИ для пропуска спецтранспорта

В отличие от обычного алгоритма, который просто сверяет номер и открывает шлагбаум, ИИ-агент сам принимает решения в нестандартных ситуациях. Он может уведомить охранника о помехе или попробовать решить проблему при неполадке. Для этого агент использует данные из баз и логов.

По словам ведущего научного сотрудника Центра ИИ НГУ, директора Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексея Окунева, шлагбаум является безопасным инструментом для тестирования поведения ИИ в реальном мире. После пилотного периода такие агенты планируют применять в беспилотном транспорте и управлении климатом.