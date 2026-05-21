В России создали шлагбаум с ИИ для пропуска спецтранспорта

Опубликовано 21 мая 2026, 18:03
В России создали шлагбаум с ИИ для пропуска спецтранспортаСистема сама решает нестандартные ситуации без человека
В пресс-службе Новосибирского госуниверситета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали автоматический шлагбаум для парковки с искусственным интеллектом (ИИ). Устройство оснащено детектором и алгоритмом. ИИ-агент может пропускать не только машины из базы данных, но и спецтранспорт, например, скорую помощь или пожарную машину, даже если их номеров нет в списке, пишет ТАСС.
В отличие от обычного алгоритма, который просто сверяет номер и открывает шлагбаум, ИИ-агент сам принимает решения в нестандартных ситуациях. Он может уведомить охранника о помехе или попробовать решить проблему при неполадке. Для этого агент использует данные из баз и логов.
По словам ведущего научного сотрудника Центра ИИ НГУ, директора Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексея Окунева, шлагбаум является безопасным инструментом для тестирования поведения ИИ в реальном мире. После пилотного периода такие агенты планируют применять в беспилотном транспорте и управлении климатом.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
