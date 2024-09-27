В России создали систему для автоматической диагностики болезней легких

Система использует алгоритм, который автоматизирует процесс получения количественных данных о состоянии сосудов. Разработчик кафедры биотехнических систем ЛЭТИ, Ксения Санарова, отметила, что для работы с инструментом достаточно загрузить базу данных сосудов и дождаться автоматической оценки. Ранее оценка проводилась вручную, что требовало значительных временных затрат и высокой квалификации врачей.

Для обучения нейросети ученые использовали 609 микрофотографий легочных сосудов, предоставленных НМИЦ им. В. А. Алмазова. После успешной валидации система достигла точности сегментации в 97%. В дальнейшем планируется разработка специального приложения для упрощения использования алгоритма в лабораториях, добавила Санарова.