В России создали систему для автоматической диагностики болезней легких

Опубликовано 27 сентября 2024, 13:031 мин.
В России создали систему для автоматической диагностики болезней легкихЧто ускорит анализ сосудистых патология
Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ совместно с Национальным медицинским исследовательским центром им. В. А. Алмазова разработали систему для автоматического анализа снимков легочных тканей. Это новшество позволит значительно сократить время диагностики и снизить нагрузку на специалистов.
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Система использует алгоритм, который автоматизирует процесс получения количественных данных о состоянии сосудов. Разработчик кафедры биотехнических систем ЛЭТИ, Ксения Санарова, отметила, что для работы с инструментом достаточно загрузить базу данных сосудов и дождаться автоматической оценки. Ранее оценка проводилась вручную, что требовало значительных временных затрат и высокой квалификации врачей.
Для обучения нейросети ученые использовали 609 микрофотографий легочных сосудов, предоставленных НМИЦ им. В. А. Алмазова. После успешной валидации система достигла точности сегментации в 97%. В дальнейшем планируется разработка специального приложения для упрощения использования алгоритма в лабораториях, добавила Санарова.