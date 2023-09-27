В России создали систему для контроля качества хранения лекарств

При существующей системе мониторинга, если датчики зафиксировали температурные отклонения, необходимо проверять сохранность лекарств во всем помещении. А наша система мониторинга позволяет определить, в какой именно зоне произошел сбой и принять необходимые меры. Такой подход не только упрощает работу персонала, но и значительно повышает эффективность контроля.