В России
21:25, 27 сентября 2023
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В России создали систему для контроля качества хранения лекарств

Данные будут передаваться на смартфон

Ученые Сеченовского Университета вместе с промышленными партнерами создали систему, которая будет контролировать соблюдение условий хранения лекарств. Она будет выявлять определенные зоны, где нарушается температурный режим, пишет Наука.рф.

В России создали систему для контроля качества хранения лекарств

© Ferra

При существующей системе мониторинга, если датчики зафиксировали температурные отклонения, необходимо проверять сохранность лекарств во всем помещении. А наша система мониторинга позволяет определить, в какой именно зоне произошел сбой и принять необходимые меры. Такой подход не только упрощает работу персонала, но и значительно повышает эффективность контроля.

Сергей Грейбо
Один из авторов разработки, доцент кафедры промышленной фармации Сеченовского Университета

Система будет передавать данные на компьютер или смартфон, а также даст возможность выбора контроля температуры, влажности, наполненности холодильных камер.

Также, система может контролировать температуру в зависимости от открывания дверей, работы оборудования и заполненности складов.

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