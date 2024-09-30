В России создали систему для оценки хоккеистов с помощью ИИ

Опубликовано 30 сентября 2024, 20:021 мин.
В России создали систему для оценки хоккеистов с помощью ИИМодель помогает тренерам и менеджерам в подборе команды
Программист Михаил Медведев из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработал первую в России модель машинного обучения для оценки уровня мастерства хоккеистов. Система, использующая искусственный интеллект, мгновенно анализирует десятки показателей игроков, что упрощает процесс формирования команды.
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Система была внедрена в один из российских хоккейных клубов и помогает оценивать игроков не только в Континентальной хоккейной лиге, но и в других лигах мира. Среди параметров, которые учитываются при оценке, — игровое время, точность передач, количество бросков, силовые приемы и даже количество выигранных единоборств, сообщил Медведев.
Модель машинного обучения включает шесть алгоритмов для разных позиций игроков, и для ее разработки использовались библиотеки Pandas и Scikit-learn. Важную роль в проекте сыграли сотрудники ХК «Спартак», отметил Михаил Медведев.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева