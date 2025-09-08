В России создали систему для отслеживания опасных действий на производстве

Разработка демонстрирует среднюю точность распознавания 80% и требует меньше вычислительных ресурсов по сравнению с существующими аналогами. Алгоритм анализирует видеопоток с камер наблюдения, определяя действия сотрудников на основе анализа их поз и перемещений.

Система уже внедрена на одном из крупных производств в Пермском крае, где позволила в три раза сократить количество физических проверок соблюдения техники безопасности. По данным Социального фонда России, примерно треть несчастных случаев на производстве происходит из-за неосторожности работников.

Новая разработка способна автоматически фиксировать попытки саботажа систем видеонаблюдения, когда камеры намеренно закрывают или загрязняют. Информация о всех выявленных нарушениях передается в общую базу данных или на интерфейс оператора.

Технология использует две взаимодополняющие модели: первая расставляет скелетные точки на изображениях людей, а вторая классифицирует действия на основе анализа этих данных. Модель содержит всего 3,7 млн параметров, что делает ее относительно легковесной и эффективной для промышленного применения.