Опубликовано 08 сентября 2025, 20:41
В России создали систему для отслеживания опасных действий на производстве

Алгоритм распознает до 10 нарушений с точностью 80%
В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что специалисты вуза разработали программу для автоматического отслеживания потенциально опасных действий на производственных объектах. Система способна одновременно распознавать до десяти различных нарушений, включая курение, прием пищи на рабочем месте, несанкционированное перемещение оборудования и доступ в запрещенные зоны.
Разработка демонстрирует среднюю точность распознавания 80% и требует меньше вычислительных ресурсов по сравнению с существующими аналогами. Алгоритм анализирует видеопоток с камер наблюдения, определяя действия сотрудников на основе анализа их поз и перемещений.

Система уже внедрена на одном из крупных производств в Пермском крае, где позволила в три раза сократить количество физических проверок соблюдения техники безопасности. По данным Социального фонда России, примерно треть несчастных случаев на производстве происходит из-за неосторожности работников.

Новая разработка способна автоматически фиксировать попытки саботажа систем видеонаблюдения, когда камеры намеренно закрывают или загрязняют. Информация о всех выявленных нарушениях передается в общую базу данных или на интерфейс оператора.

Технология использует две взаимодополняющие модели: первая расставляет скелетные точки на изображениях людей, а вторая классифицирует действия на основе анализа этих данных. Модель содержит всего 3,7 млн параметров, что делает ее относительно легковесной и эффективной для промышленного применения.