В России создали систему для предсказания половодья

Опубликовано 07 ноября 2024, 14:341 мин.
В России создали систему для предсказания половодьяРазработка поможет улучшить работу гидроэлектростанций
В Уральском федеральном университете (УрФУ) разрабатывают интеллектуальную систему, которая позволит предсказывать периоды половодья и маловодья, что повысит эффективность работы гидроэлектростанций (ГЭС). Эта система использует технологии на базе российских операционных систем и способна учитывать множество факторов, влияющих на работу ГЭС.
© Ferra.ru
Система призвана оптимизировать работу гидроэлектростанций, которые являются важным источником возобновляемой энергии. В условиях растущего спроса на энергию и перехода к экологичным источникам энергии, эффективное использование ГЭС становится ключевым фактором в обеспечении стабильного энергоснабжения.
Ученые из УрФУ создают модель, которая анализирует большие объемы данных и помогает точно прогнозировать изменения гидрологических условий. Это позволяет прогнозировать такие явления, как весеннее половодье, и оптимизировать работу ГЭС.
Разработка также использует искусственный интеллект, что способствует повышению прозрачности принятых решений и дает возможность глубже понять работу системы.