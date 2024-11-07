В России создали систему для предсказания половодья

Система призвана оптимизировать работу гидроэлектростанций, которые являются важным источником возобновляемой энергии. В условиях растущего спроса на энергию и перехода к экологичным источникам энергии, эффективное использование ГЭС становится ключевым фактором в обеспечении стабильного энергоснабжения.

Ученые из УрФУ создают модель, которая анализирует большие объемы данных и помогает точно прогнозировать изменения гидрологических условий. Это позволяет прогнозировать такие явления, как весеннее половодье, и оптимизировать работу ГЭС.

Разработка также использует искусственный интеллект, что способствует повышению прозрачности принятых решений и дает возможность глубже понять работу системы.