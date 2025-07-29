В России создали систему для проверки донорских сердец перед трансплантацией

Как пояснил старший научный сотрудник МФТИ Михаил Слотвицкий, устройство позволяет наблюдать за работой молекул в митохондриях клеток. Это даёт возможность определить, сохранило ли сердце жизнеспособность после извлечения из организма донора. Особенно важно это в случаях, когда стандартный четырёхчасовой лимит на транспортировку органа оказывается превышен.

По словам специалиста, технология поможет в подборе персонализированного лечения. Для этого можно использовать стволовые клетки пациента, преобразованные в сердечную ткань. На такой модели можно тестировать различные препараты, определяя наиболее эффективную терапию.