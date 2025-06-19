В России создали систему для распознавания спутников с Земли

Опубликовано 19 июня 2025, 22:511 мин.
В России создали систему для распознавания спутников с ЗемлиНа орбите до 2000 километров
Специалисты разработали инновационную систему для определения типов искусственных объектов на околоземной орбите. Как сообщил доктор технических наук Анатолий Каляев на ПМЭФ, комплекс способен анализировать спутники на высотах до 2 000 километров.
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Система включает в себя оптический телескоп с автоматическим наведением и сопровождением объектов на орбите. Специальные алгоритмы обрабатывают большие объемы данных, позволяя в реальном времени распознавать, что именно движется вокруг Земли. Это особенно важно, поскольку сегодня никто не обладает полной информацией о находящихся на орбите спутниках и других искусственных объектах.
Ранее Роскосмос объявил о планах начать развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» уже в декабре 2025 года. Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов первые 350 аппаратов выведут на орбиту до конца года, а к 2035 году их количество превысит 900.