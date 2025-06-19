В России создали систему для распознавания спутников с Земли

Система включает в себя оптический телескоп с автоматическим наведением и сопровождением объектов на орбите. Специальные алгоритмы обрабатывают большие объемы данных, позволяя в реальном времени распознавать, что именно движется вокруг Земли. Это особенно важно, поскольку сегодня никто не обладает полной информацией о находящихся на орбите спутниках и других искусственных объектах.

Ранее Роскосмос объявил о планах начать развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» уже в декабре 2025 года. Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов первые 350 аппаратов выведут на орбиту до конца года, а к 2035 году их количество превысит 900.