В России создали систему для распределения мест в медвузах

Система была создана специалистами Yandex Cloud, студентами «Яндекс. Практикума» и исследователями Тверского медуниверситета. В ее основе лежат технологии бизнес-аналитики и визуализации. Апробация прошла в Тверской области, где проанализировали данные о трудоустройстве и специальностях более 1000 врачей.

Разработка показывает, сколько молодых специалистов работает в регионе и какова среди них доля выпускников местных вузов. Она также отслеживает возрастной состав медиков. Эта информация позволяет оценивать состояние кадровой политики в здравоохранении и прогнозировать трудоустройство выпускников.

В перспективе систему планируют дополнить искусственным интеллектом.