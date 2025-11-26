В России создали систему для распределения мест в медвузах

Опубликовано 26 ноября 2025, 23:161 мин.
В России создали систему для распределения мест в медвузахРазработка анализирует потребности регионов в врачах
Российские разработчики представили систему, которая помогает определять наиболее нужные медицинские специальности в разных регионах. На основе этих данных можно принимать решения о распределении бюджетных и целевых мест в вузах.
Система была создана специалистами Yandex Cloud, студентами «Яндекс. Практикума» и исследователями Тверского медуниверситета. В ее основе лежат технологии бизнес-аналитики и визуализации. Апробация прошла в Тверской области, где проанализировали данные о трудоустройстве и специальностях более 1000 врачей.
Разработка показывает, сколько молодых специалистов работает в регионе и какова среди них доля выпускников местных вузов. Она также отслеживает возрастной состав медиков. Эта информация позволяет оценивать состояние кадровой политики в здравоохранении и прогнозировать трудоустройство выпускников.
В перспективе систему планируют дополнить искусственным интеллектом.