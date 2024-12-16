В России создали систему для точного прогнозирования космического мусора

По словам Павла Баранова, заместителя заведующего кафедрой телевидения и видеотехники ЛЭТИ, уникальность разработки заключается в высокой точности прогнозирования. Ошибка не превышает 10%, что стало возможным благодаря объединению сложных статистических и пространственных моделей космического мусора, а также алгоритмов обработки изображений с учетом движений как мусора, так и спутников.

Системы наблюдения за космическим мусором традиционно сосредоточены на крупных объектах размером более 10 см. Для мелкого мусора до сих пор не существовало эффективных методов расчета параметров его движения. Новая система, основанная на математической модели, позволяет точно оценивать эффективность работы орбитальных систем по мониторингу мелких объектов.

Разработка будет полезна для создания более эффективных космических систем компьютерного зрения, что позволит значительно сэкономить ресурсы при проектировании новых спутников. Математическая модель уже протестирована на реальных миссиях и поможет улучшить точность мониторинга.