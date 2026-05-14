В России создали систему экомониторинга для горных предприятий

По словам одного из авторов изобретения, заведующей кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ, доктора биологических наук, профессора Татьяны Минкиной, система объединяет цифровое моделирование, мобильные лаборатории и автоматизированный блок принятия решений. Она получает данные с датчиков и прогнозирует распространение загрязняющих веществ, включая движение токсичных соединений к критическим зонам. Передвижные лаборатории могут работать на труднодоступных насыпных и намывных грунтах.

Комплекс также рассчитывает способы снижения выбросов и концентраций загрязнений. В числе возможных мер указаны корректировка технологических процессов и рекультивация земель. По данным разработчиков, система может использоваться для предотвращения аварий, включая прорывы дамб хвостохранилищ и загрязнение грунтовых вод, отметили в пресс-службе.