Опубликовано 14 мая 2026, 10:20
В России создали систему экомониторинга для горных предприятий

Разработка отслеживает загрязнения
В пресс-службе Южного федерального университета (ЮФУ) сообщили, что ученые вуза разработали систему экологического мониторинга для горнодобывающих предприятий. Комплекс предназначен для контроля техногенных массивов, включая отвалы, хвостохранилища и кислые дренажные воды. Разработка уже запатентована.
По словам одного из авторов изобретения, заведующей кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ, доктора биологических наук, профессора Татьяны Минкиной, система объединяет цифровое моделирование, мобильные лаборатории и автоматизированный блок принятия решений. Она получает данные с датчиков и прогнозирует распространение загрязняющих веществ, включая движение токсичных соединений к критическим зонам. Передвижные лаборатории могут работать на труднодоступных насыпных и намывных грунтах.

Комплекс также рассчитывает способы снижения выбросов и концентраций загрязнений. В числе возможных мер указаны корректировка технологических процессов и рекультивация земель. По данным разработчиков, система может использоваться для предотвращения аварий, включая прорывы дамб хвостохранилищ и загрязнение грунтовых вод, отметили в пресс-службе.