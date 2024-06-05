В России создали систему электронного голосования для групп до 1 тыс. человек

Система основана на слепой электронной подписи, обеспечивающей строго доказанную анонимность и защиту данных. Программный продукт предусматривает анонимную передачу бюллетеней на сервер и безопасное хранение информации в виде блокчейн-транзакций.

Уникальность системы заключается в создании анонимного канала передачи данных, который предотвращает раскрытие личности избирателя. Разработчики отмечают, что у системы есть математическая база, доказывающая ее анонимность, отметили в пресс-службе.

Доцент кафедры безопасности информации и технологий СибГУТИ Антон Ракитский отметил, что разработка обеспечивает анонимное и защищенное голосование, а также предотвращает угрозы информационной безопасности.