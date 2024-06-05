В России создали систему электронного голосования для групп до 1 тыс. человек

Опубликовано 05 июня 2024, 09:51
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В России создали систему электронного голосования для групп до 1 тыс. человекОна обеспечит анонимность
В пресс-службе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) сообщили, что ученые вуза разработали новую систему электронного голосования, способную обеспечить анонимность и защищенность для групп до 1 тыс. человек.
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Система основана на слепой электронной подписи, обеспечивающей строго доказанную анонимность и защиту данных. Программный продукт предусматривает анонимную передачу бюллетеней на сервер и безопасное хранение информации в виде блокчейн-транзакций.
Уникальность системы заключается в создании анонимного канала передачи данных, который предотвращает раскрытие личности избирателя. Разработчики отмечают, что у системы есть математическая база, доказывающая ее анонимность, отметили в пресс-службе.
Доцент кафедры безопасности информации и технологий СибГУТИ Антон Ракитский отметил, что разработка обеспечивает анонимное и защищенное голосование, а также предотвращает угрозы информационной безопасности.