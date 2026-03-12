Опубликовано 12 марта 2026, 16:221 мин.
В России создали систему ИИ для ранней диагностики глазных болезней у диабетиков«Офтальмик+» анализирует снимки сетчатки
В пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) сообщили, что вуз получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинскую систему на базе искусственного интеллекта (ИИ) «Офтальмик+». Разработка предназначена для выявления диабетической ретинопатии на ранних стадиях. Программный продукт уже выведен на российский рынок как медицинское изделие.
«Офтальмик+» представляет собой цифровую систему скрининга, включающую специализированное программное обеспечение и защищенный медицинский портал. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют изображения глазного дна, полученные с фундус-камер. Система показывает участки изменений сетчатки и оценивает вероятность диабетической ретинопатии.
Первичное обследование возможно проводить в кабинетах профилактики и первичного звена здравоохранения. Решение о диагнозе и лечении принимает врач. Технология уже тестируется в Костромской и Сахалинской областях, а также в Камчатском крае. В дальнейшем планируется расширить алгоритмы для выявления глаукомы, возрастной макулярной дегенерации и изменений при артериальной гипертензии.