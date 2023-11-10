В России создали систему ИИ для управления группой беспилотников

Система представляет собой уникальный набор алгоритмов и сценариев для автономного взаимодействия беспилотных аппаратов различных типов. Применение такой технологии возможно как для создания роя в военных задачах, так и в гражданских сферах, включая обработку полей и мониторинг сложных сооружений. Система управления полностью автономна, работая 24/7 без необходимости оператора.

Особенность проекта заключается в создании автономной распределенной нейросети, обеспечивающей обработку сигналов каждой единицы группы и принятие коллективных решений в реальном времени. Это отличает разработку МГТУ от традиционных систем управления беспилотниками.