В России создали систему ИИ для управления группой беспилотников

В России создали систему ИИ для управления группой беспилотниковБез оператора
Майкопский государственный технологический университет (МГТУ) представил автономную систему искусственного интеллекта для управления группой беспилотных аппаратов. Проект, разработанный под руководством Вячеслава Чундышко, завкафедры информационной безопасности и прикладной информатики МГТУ, был одобрен экспертами, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Система представляет собой уникальный набор алгоритмов и сценариев для автономного взаимодействия беспилотных аппаратов различных типов. Применение такой технологии возможно как для создания роя в военных задачах, так и в гражданских сферах, включая обработку полей и мониторинг сложных сооружений. Система управления полностью автономна, работая 24/7 без необходимости оператора.
Особенность проекта заключается в создании автономной распределенной нейросети, обеспечивающей обработку сигналов каждой единицы группы и принятие коллективных решений в реальном времени. Это отличает разработку МГТУ от традиционных систем управления беспилотниками.