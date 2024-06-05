В России создали систему киберзащиты для беспилотников

Директор центра «Математическая робототехника и искусственный интеллект» СПбГУ, Константин Амелин, подчеркнул, что любое электронное устройство, включая дроны, подвержено риску воздействия вредоносных программ. Для борьбы с этой проблемой ученые создали модуль безопасности, который защищает беспилотники от подобных угроз.

Модуль включает в себя плату Raspberry Pi и GPS-трекер, который получает задания для дрона и строит оптимальный маршрут. В случае кибератаки модуль обнаруживает ее и сражается с ней, например, возвращая беспилотник на исходную точку маршрута. В случае серьезной угрозы он может принудительно прервать полет, активируя подсистему аварийной посадки, отметили в пресс-службе.