В России создали систему киберзащиты для беспилотников

Опубликовано 05 июня 2024, 10:01
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В России создали систему киберзащиты для беспилотниковНа основе платы Raspberry Pi и GPS-трекера
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые вуза представили новое программно-аппаратное решение, способное обнаруживать и устранять киберугрозы, которые могут повлиять на работу беспилотников.
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Директор центра «Математическая робототехника и искусственный интеллект» СПбГУ, Константин Амелин, подчеркнул, что любое электронное устройство, включая дроны, подвержено риску воздействия вредоносных программ. Для борьбы с этой проблемой ученые создали модуль безопасности, который защищает беспилотники от подобных угроз.
Модуль включает в себя плату Raspberry Pi и GPS-трекер, который получает задания для дрона и строит оптимальный маршрут. В случае кибератаки модуль обнаруживает ее и сражается с ней, например, возвращая беспилотник на исходную точку маршрута. В случае серьезной угрозы он может принудительно прервать полет, активируя подсистему аварийной посадки, отметили в пресс-службе.