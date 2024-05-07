В России создали систему контроля безопасности на производстве

Система уже умеет распознавать нарушения, связанные с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ), например, отсутствие каски или перчаток.

Разработка НГТУ работает на основе камеры, которая фиксирует происходящее на производстве в реальном времени. Видеопоток с камеры поступает на компьютер, где алгоритмы компьютерного зрения анализируют его на наличие нарушений, отметили в пресс-службе.

Информация о выявленных нарушениях может автоматически передаваться на диспетчерский пункт для оперативного реагирования.

Как объяснил один из авторов разработки, заведующий кафедрой автоматизированных систем управления НГТУ Иван Тамилов, компьютерное зрение позволяет автоматически извлекать информацию из изображений.

Для обучения нейросети, которая лежит в основе системы, ей необходимо многократно показывать изображения с нарушениями и без них.