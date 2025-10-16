В России
Опубликовано 16 октября 2025, 23:13
1 мин.

В России создали систему, которая выявляет вредный код до запуска программы

Разработка МИЭТ поможет программистам
Специалисты Национального исследовательского университета разработали систему для автоматического обнаружения опасных фрагментов в программном коде. Новый инструмент способен выявлять потенциально вредоносные участки до запуска программы.
В России создали систему, которая выявляет вредный код до запуска программы

© Ferra.ru

Разработка использует метод статического анализа, который не требует выполнения проверяемого кода. Система проводит лексический анализ, разбивая программу на минимальные смысловые единицы, а затем строит структурную схему кода в виде дерева разбора.

По словам исследователей, существующие аналоги часто сосредоточены на поиске гипотетических уязвимостей и могут выдавать ложные срабатывания. Новая система присваивает каждому фрагменту кода «коэффициент вредоносности», что позволяет точнее отличать реальные угрозы от подозрительных, но безопасных участков.

Эффективность разработки составляет 96%, что подтверждено в ходе испытаний. Инструмент особенно полезен для проверки студенческих работ, где часто встречаются случайные ошибки и лишние инструкции, способные снизить производительность программы или представлять угрозу для компьютера.