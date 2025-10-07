В России
Опубликовано 07 октября 2025, 16:46
В России создали систему мониторинга для строительных объектов в Арктике

Оборудование работает при экстремально низких температурах
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Пермского федерального исследовательского центра УРО РАН разработали систему мониторинга для строительных сооружений в арктических условиях. Оборудование прошло испытания в климатической камере и было установлено на пятиэтажном здании в Якутии.
Система представляет собой программно-аппаратный комплекс для непрерывного контроля технического состояния конструкций. Она включает датчики измерения осадок сооружения, инклинометры, термометры и приборы контроля влажности, адаптированные для работы при крайне низких температурах.

По словам заведующего лабораторией интеллектуального мониторинга Георгия Гусева, большинство компонентов системы — отечественного производства. Точность измерений не уступает современным аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их.

Оборудование способно годами работать в арктических условиях. Система собирает данные круглосуточно, передавая информацию по локальной сети или через интернет. Это позволяет прогнозировать и предотвращать возможные аварийные ситуации, вызванные техногенными или природными факторами.