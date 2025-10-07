В России создали систему мониторинга для строительных объектов в Арктике

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс для непрерывного контроля технического состояния конструкций. Она включает датчики измерения осадок сооружения, инклинометры, термометры и приборы контроля влажности, адаптированные для работы при крайне низких температурах.

По словам заведующего лабораторией интеллектуального мониторинга Георгия Гусева, большинство компонентов системы — отечественного производства. Точность измерений не уступает современным аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их.

Оборудование способно годами работать в арктических условиях. Система собирает данные круглосуточно, передавая информацию по локальной сети или через интернет. Это позволяет прогнозировать и предотвращать возможные аварийные ситуации, вызванные техногенными или природными факторами.