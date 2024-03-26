В России создали систему мониторинга здоровья коров в реальном времени

Опубликовано 26 марта 2024, 21:00
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В России создали систему мониторинга здоровья коров в реальном времениЧерез желудок
В министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что ученые Федерального научного агроинженерного центра ВИМ разработали новую систему для отслеживания здоровья крупного рогатого скота. Система работает на основе специальных сенсоров, которые устанавливаются в желудке животных и передают данные о состоянии их организма в режиме реального времени.
С помощью электронного датчика, вводимого перорально, система отслеживает уровень кислотности в желудке, потребление воды, температуру тела и активность животного. Полученные данные передаются на базовую станцию на ферме и затем в облачное хранилище, откуда доступ к ним имеют специалисты по уходу за животными.
Ученые отмечают, что такая система мониторинга позволяет оперативно реагировать на изменения в состоянии скота и корректировать рацион питания, что помогает предотвращать многие болезни и повышает эффективность кормления животных.
Система уже успешно прошла тестирование на нескольких фермах в различных регионах России и готовится к внедрению в промышленное производство