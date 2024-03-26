В России создали систему мониторинга здоровья коров в реальном времени

С помощью электронного датчика, вводимого перорально, система отслеживает уровень кислотности в желудке, потребление воды, температуру тела и активность животного. Полученные данные передаются на базовую станцию на ферме и затем в облачное хранилище, откуда доступ к ним имеют специалисты по уходу за животными.

Ученые отмечают, что такая система мониторинга позволяет оперативно реагировать на изменения в состоянии скота и корректировать рацион питания, что помогает предотвращать многие болезни и повышает эффективность кормления животных.

Система уже успешно прошла тестирование на нескольких фермах в различных регионах России и готовится к внедрению в промышленное производство