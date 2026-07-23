В России создали систему оценки риска болезней сердца у молодых мужчин

Для оценки используются четыре показателя: окружность талии, уровень триглицеридов, холестерина липопротеидов невысокой плотности и гормона лептина. Каждому параметру присваивается определенное количество баллов. Если итоговая сумма составляет менее 8 баллов, риск считается низким, при 8 баллах и выше — высоким.

Методика создана на основе наблюдений за 528 мужчинами, которые продолжались около 10 лет. За этот период сердечно-сосудистые события были зарегистрированы у 18 участников. По мнению разработчиков, система поможет своевременно проводить профилактику и снизить риск тяжелых заболеваний сердца и сосудов.