В России создали систему оценки риска болезней сердца у молодых мужчин

Опубликовано 23 июля 2026, 21:391 мин.
В России создали систему оценки риска болезней сердца у молодых мужчинМетодика учитывает четыре показателя здоровья
В Институте цитологии и генетики СО РАН создали и запатентовали балльную систему, позволяющую оценивать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин в возрасте от 25 до 44 лет. Методика призвана сделать диагностику более доступной и менее затратной по сравнению с существующими подходами, пишет ТАСС.
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Для оценки используются четыре показателя: окружность талии, уровень триглицеридов, холестерина липопротеидов невысокой плотности и гормона лептина. Каждому параметру присваивается определенное количество баллов. Если итоговая сумма составляет менее 8 баллов, риск считается низким, при 8 баллах и выше — высоким.
Методика создана на основе наблюдений за 528 мужчинами, которые продолжались около 10 лет. За этот период сердечно-сосудистые события были зарегистрированы у 18 участников. По мнению разработчиков, система поможет своевременно проводить профилактику и снизить риск тяжелых заболеваний сердца и сосудов.