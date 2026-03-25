В России создали систему оценки русскоязычных ИИ-ассистентов

Существующие тесты часто устаревают или не соответствуют реальным базам знаний компаний. Новый подход автоматизирует подготовку актуальных проверок. Система анализирует свежие новостные ленты, строит из них «карту знаний» и формирует многоуровневые логические задачи, которых нет в обучающих архивах. Это позволяет объективно оценить способность ИИ-ассистентов сопоставлять факты, отметили в пресс-службе компании.

На основе новой методологии уже создан первый публичный рейтинг русскоязычных ИИ-помощников. Разработка поможет корпорациям быстро проверять качество собственных систем и сравнивать их с существующими решениями. Методика адаптируется под любые сценарии — от научных публикаций до анализа судебных документов.

Разработка будет представлена на международной конференции EACL 2026 в Марокко.