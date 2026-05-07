В России создали систему управления гибридным энергоснабжением

Разработка предназначена для больниц, аэропортов, узлов связи и другой критически важной инфраструктуры. Система объединяет солнечные панели, аккумуляторы, дизель-генераторы и внешнюю сеть. Аспирант Сергей Шипилов отметил, что инструмент работает почти в реальном времени. Он отслеживает, откуда поступает питание, какой остаточный заряд аккумуляторов и когда подключать дизель-генератор.

Сегодня при отключениях электричества используют разрозненные системы, которые не анализируют аварийные сценарии комплексно. Новая разработка сама вырабатывает оптимальную стратегию в зависимости от ситуации. Это обеспечивает гарантированную подачу энергии при внешних сбоях, отметили в пресс-службе.