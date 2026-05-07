В России создали систему управления гибридным энергоснабжением

Опубликовано 07 мая 2026
В России создали систему управления гибридным энергоснабжениемРазработка объединяет разные источники энергии
В пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили, что ученые вуза разработали программную систему для управления гибридной энергосистемой. В отличие от обычных решений, она не просто переключает резервные источники, а моделирует и оптимизирует их работу. Как пояснила профессор Ирина Кирпичникова, система сглаживает пиковые нагрузки и компенсирует нестабильность возобновляемых источников.
Разработка предназначена для больниц, аэропортов, узлов связи и другой критически важной инфраструктуры. Система объединяет солнечные панели, аккумуляторы, дизель-генераторы и внешнюю сеть. Аспирант Сергей Шипилов отметил, что инструмент работает почти в реальном времени. Он отслеживает, откуда поступает питание, какой остаточный заряд аккумуляторов и когда подключать дизель-генератор.
Сегодня при отключениях электричества используют разрозненные системы, которые не анализируют аварийные сценарии комплексно. Новая разработка сама вырабатывает оптимальную стратегию в зависимости от ситуации. Это обеспечивает гарантированную подачу энергии при внешних сбоях, отметили в пресс-службе.