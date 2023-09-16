В России создали систему управления полетами беспилотников

В России создали систему управления полетами беспилотниковСейчас система актуальна для Москвы и Санкт-Петербурга
Пресс-служба госкорпорации Ростехнологии сообщила, что госкорпорация совместно с концерном "Алмаз-Антей" и компанией "Флай дрон" разработали систему управления полетами беспилотников.
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По словам пресс-службы госкорпорации, компании при участии компании "Азимут", разработали автоматизированную систему, которая может обеспечить противодействие атакам дронов и управления полетами беспилотных аппаратов. В разработку внедрили средства радиолокации, РЭБ, ПВО.
Сейчас система актуальна для Москвы и Санкт-Петербурга, но ее можно будет в перспективе внедрить в использование другими регионами, сообщили в госкорпорации Ростехнологии.
У нас уже есть готовые решения в этой области, а потому стоимость их внедрения на уровне региона может быть минимальной по затратам. Фактически у региональных властей появляется возможность бесплатно получить инструментарий для контроля за полетами дронов. Чем больше регионов подключатся к этой работе, тем более развитым будет типовое решение, тем выше будет ситуационная осведомленность и тем меньше потребуется доработок.