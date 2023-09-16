В России создали систему управления полетами беспилотников

По словам пресс-службы госкорпорации, компании при участии компании "Азимут", разработали автоматизированную систему, которая может обеспечить противодействие атакам дронов и управления полетами беспилотных аппаратов. В разработку внедрили средства радиолокации, РЭБ, ПВО.

Сейчас система актуальна для Москвы и Санкт-Петербурга, но ее можно будет в перспективе внедрить в использование другими регионами, сообщили в госкорпорации Ростехнологии.