В России создали систему восстановления организма от хронического стресса

Метод включает три этапа. На первом этапе компьютерная диагностика определяет степень нарушения баланса в работе организма. Затем применяется гипно-ритмо-окси-терапия. Сеанс проходит на массажном столе: пациенту делают прогревание спины. Массаж, воздействуют на мозг слабыми импульсными токами и дают дышать обогащенной кислородом смесью. Завершает программу обучение «умному движению» на основе прикладного айкидо, которое защищает от травм и экономит энергию, отметили в пресс-службе.

Разработка уже помогла восстановлению моряков-подводников и спортсменов. В будущем систему планируют применять для летчиков. Технология запатентована в России.