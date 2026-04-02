В России создали систему восстановления организма от хронического стресса

Опубликовано 02 апреля 2026, 20:08
В России создали систему восстановления организма от хронического стрессаМетод объединяет гипно-, ритмо- и окситерапию
В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Военно-медицинской академии имени Кирова разработали технологию борьбы с последствиями хронического стресса и усталости. Авторы утверждают, что система устраняет сбой в управлении со стороны мозга и кислородное голодание клеток, которые возникают при стрессе, травмах и старении.
Метод включает три этапа. На первом этапе компьютерная диагностика определяет степень нарушения баланса в работе организма. Затем применяется гипно-ритмо-окси-терапия. Сеанс проходит на массажном столе: пациенту делают прогревание спины. Массаж, воздействуют на мозг слабыми импульсными токами и дают дышать обогащенной кислородом смесью. Завершает программу обучение «умному движению» на основе прикладного айкидо, которое защищает от травм и экономит энергию, отметили в пресс-службе.
Разработка уже помогла восстановлению моряков-подводников и спортсменов. В будущем систему планируют применять для летчиков. Технология запатентована в России.