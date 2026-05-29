В России создали систему защищенной связи для сетей 5G

Опубликовано 29 мая 2026, 20:101 мин.
В России создали систему защищенной связи для сетей 5GРазработка использует квантовое шифрование
По заказу РЖД специалисты «Сколтеха» создали программно-аппаратный комплекс для безопасной передачи данных в мобильных сетях. Система использует технологию квантового распределения ключей и предназначена для работы в сетях 5G. Разработку впервые представили на конференции «Микроэлектронные системы — 2026».
© Ferra.ru
По словам профессора, директора Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей Сколтеха Алексея Фролова, в состав комплекса входят серверная часть для связи пользователей, две базовые станции стандартов 4G и 5G, а также абонентские устройства на операционных системах «Аврора» и Android. Разработка стала первой российской системой такого типа для сетей пятого поколения.
Комплекс планируют применять в транспортной отрасли, энергетике, промышленности, финансовом секторе и на объектах критической инфраструктуры, где требуется повышенная защита передаваемой информации.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#5G