В России создали систему защищенной связи для сетей 5G

По словам профессора, директора Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей Сколтеха Алексея Фролова, в состав комплекса входят серверная часть для связи пользователей, две базовые станции стандартов 4G и 5G, а также абонентские устройства на операционных системах «Аврора» и Android. Разработка стала первой российской системой такого типа для сетей пятого поколения.

Комплекс планируют применять в транспортной отрасли, энергетике, промышленности, финансовом секторе и на объектах критической инфраструктуры, где требуется повышенная защита передаваемой информации.