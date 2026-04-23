В России
Опубликовано 23 апреля 2026, 20:32
1 мин.

В России создали систему защиты электросетей от магнитных бурь

Решение рассчитано на сети от 220 кВ
Специалисты Тольяттинского государственного университета разработали систему мониторинга геоиндуцированных токов для электросетей. Разработка предназначена для линий напряжением 220 кВ и выше, пишет ТАСС. Она уже протестирована на модели энергосистемы центральной части России.
© Ferra.ru

Разработка учитывает не только силу магнитных бурь, но и топологию сети. Определены узлы, где токи достигают опасных значений, и предложены критерии выявления перегрузок трансформаторов. Система фиксирует искажения в нейтрали и помогает отличить геомагнитные эффекты от обычных сбоев.

Для работы предусмотрена установка датчиков на подстанциях и визуальный контроль (цветовая индикация). Это позволяет заранее снизить нагрузку или отключить оборудование. Решение совместимо с существующими системами управления электросетями.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия