В России создали систему защиты от дронов на базе аэростатов

Система «Барьер» представляет собой «парящую» сеть, установленную на аэростатах, способных выдерживать до 30 килограмм нагрузки. Аэростаты и сети производятся компанией самостоятельно и уже прошли успешные испытания на полигоне. Высота эффективной работы аэростатов достигает 300 метров.

По словам Полины Албек, когда система обнаруживает приближающиеся дроны, аэростаты автоматически поднимаются в воздух и «ловят» их сетью. Затем пойманный дрон отделяется от аэростата, и на него устанавливается новая сеть. Компания уже имеет предварительные заказы на свою новую систему.