Опубликовано 01 июля 2024, 20:22
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В России создали систему защиты от дронов на базе аэростатов"Барьер"
Российская компания «Первый дирижабль» разработала систему «Барьер», использующую аэростаты для защиты объектов от дронов. Генеральный директор компании, Полина Албек, представила новую разработку на конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА».
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Система «Барьер» представляет собой «парящую» сеть, установленную на аэростатах, способных выдерживать до 30 килограмм нагрузки. Аэростаты и сети производятся компанией самостоятельно и уже прошли успешные испытания на полигоне. Высота эффективной работы аэростатов достигает 300 метров.
По словам Полины Албек, когда система обнаруживает приближающиеся дроны, аэростаты автоматически поднимаются в воздух и «ловят» их сетью. Затем пойманный дрон отделяется от аэростата, и на него устанавливается новая сеть. Компания уже имеет предварительные заказы на свою новую систему.