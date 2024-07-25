В России создали складной беспилотник

Опубликовано 25 июля 2024, 17:08
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В России создали складной беспилотникКонструкция упрощает хранение и транспортировку
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что ученые вуза представили новую конструкцию беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которая позволяет складывать его без разборки. Разработка упрощает хранение и транспортировку устройств.
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Проект «Горизонт» решает проблему крупногабаритности и веса современных БПЛА, позволяя значительно уменьшить их размеры благодаря упругой деформации передней кромки крыла. Конструкция обеспечивает быструю сборку и возможность взлета без дополнительных устройств, отметили в пресс-службе.
Разработанный БПЛА выполняет разнообразные задачи, такие как наблюдение и съемка, и легко адаптируется к различным условиям. Например, его модульная система позволяет заменить обычную камеру на тепловизор для ночных операций. Такой БПЛА интересен как для профессионалов, так и для любителей, благодаря удобству транспортировки и простоте использования.