В России создали складной беспилотник

Проект «Горизонт» решает проблему крупногабаритности и веса современных БПЛА, позволяя значительно уменьшить их размеры благодаря упругой деформации передней кромки крыла. Конструкция обеспечивает быструю сборку и возможность взлета без дополнительных устройств, отметили в пресс-службе.

Разработанный БПЛА выполняет разнообразные задачи, такие как наблюдение и съемка, и легко адаптируется к различным условиям. Например, его модульная система позволяет заменить обычную камеру на тепловизор для ночных операций. Такой БПЛА интересен как для профессионалов, так и для любителей, благодаря удобству транспортировки и простоте использования.