В России создали собственную референсная последовательность генома

Опубликовано 06 мая 2026, 16:54
В России создали собственную референсная последовательность геномаОна учитывает данные 120 тысяч человек
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило отечественную референсную последовательность генома человека «GRCh38.rus». Она сформирована на основе анализа геномов 120 тысяч жителей из 85 регионов России и предназначена для повышения точности полногеномных исследований.
В новую последовательность включено более 1,8 миллиона генетических вариантов, характерных для населения страны. Это позволяет выявлять ранее недоступные мутации и снижать систематические ошибки при анализе данных секвенирования.
В пресс-службе агентства отметили, что международная версия «GRCh38» используется как базовая модель, однако она сформирована в основном из генетического материала ограниченного числа доноров, где около 70% приходится на одного человека африкано-европейского происхождения, 22% на десять доноров и около 7% на более чем 50 источников.
Отечественный вариант учитывает региональные особенности и снижает риск искажений при интерпретации геномных данных.