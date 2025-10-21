В России создали соединения для терапии и диагностики рака

Ученые создали металлокомплексы с анионами тиофенкарбоновой кислоты и фенантролином, способные бороться с раковыми клетками яичников, молочной железы, колоректального рака и рака легких.

Особенностью разработки стало сочетание люминесцентных свойств и селективной цитотоксичности. Светимость соединений позволяет отслеживать проникновение препарата в клетки и ткани.

Металлокомплексы состоят из атома металла и органических лигандов, и варьирование этих лигандов помогает регулировать их свойства. Оптимизация состава позволила повысить светимость, устойчивость и эффективность против опухолевых клеток.

Работа проводилась совместно специалистами из Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова, Физического института им. П. Н. Лебедева, Национального центра онкологии им. Н. Н. Блохина и Санкт-Петербургского государственного университета.