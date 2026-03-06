В России создали сорбент для очистки воды от металлов и микропластика

Испытания показали, что 1 грамм сорбента способен поглощать около 9 мг ионов тяжелых металлов, включая медь, никель и кобальт. Кроме того, материал полностью задерживает пластиковые частицы размером от 50 нанометров и крупнее.

По словам одного из разработчиков, доцента кафедры химии, технологии полимеров и упаковочных решений университета Кирилла Корнилова, сорбент синтезируют из доступных компонентов. Для его производства требуется магнитная мешалка с подогревом, что упрощает масштабирование технологии.

Разработка может применяться в водоснабжении и пищевой промышленности.