В России создали сорбент для очистки воды от металлов и микропластика

Опубликовано 06 марта 2026, 21:321 мин.
В России создали сорбент для очистки воды от металлов и микропластикаМатериал задерживает частицы пластика от 50 нм
Ученые университета «Росбиотех» разработали отечественный полимерный сорбент, предназначенный для очистки воды и других жидкостей от тяжелых металлов, а также микро- и нанопластика. Материал имеет пористую структуру с извилистыми каналами, что позволяет эффективно удерживать загрязнения.
Испытания показали, что 1 грамм сорбента способен поглощать около 9 мг ионов тяжелых металлов, включая медь, никель и кобальт. Кроме того, материал полностью задерживает пластиковые частицы размером от 50 нанометров и крупнее.
По словам одного из разработчиков, доцента кафедры химии, технологии полимеров и упаковочных решений университета Кирилла Корнилова, сорбент синтезируют из доступных компонентов. Для его производства требуется магнитная мешалка с подогревом, что упрощает масштабирование технологии.
Разработка может применяться в водоснабжении и пищевой промышленности.