В России создали способ продлить срок службы деталей машин

Новый метод подходит для деталей со сложной геометрией. Он повышает износостойкость, твердость и усталостную прочность материалов. Разработка может быть применена в различных отраслях машиностроения.

Эксплуатационные характеристики деталей машин напрямую зависят от состояния их поверхности. Ультразвуковая обработка — это эффективный способ улучшить эти характеристики и продлить срок службы деталей, отметили в пресс-службе.

Воздействие ультразвуковых колебаний приводит к изменению структуры поверхностного слоя металла, делая его более прочным и износостойким. Метод подходит для обработки деталей из различных материалов, включая сталь, титан, сплавы.

Ученые НГТУ уже опробовали новую технологию на различных деталях машин и получили положительные результаты.