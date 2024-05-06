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В России
Опубликовано 06 мая 2024, 22:30
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В России создали способ продлить срок службы деталей машин

В 1,5-2 раза
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали технологию ультразвуковой обработки поверхностей, которая позволит увеличить срок службы деталей машин в 1,5−2 раза.
В России создали способ продлить срок службы деталей машин

© Ferra.ru

Новый метод подходит для деталей со сложной геометрией. Он повышает износостойкость, твердость и усталостную прочность материалов. Разработка может быть применена в различных отраслях машиностроения.

Эксплуатационные характеристики деталей машин напрямую зависят от состояния их поверхности. Ультразвуковая обработка — это эффективный способ улучшить эти характеристики и продлить срок службы деталей, отметили в пресс-службе.

Воздействие ультразвуковых колебаний приводит к изменению структуры поверхностного слоя металла, делая его более прочным и износостойким. Метод подходит для обработки деталей из различных материалов, включая сталь, титан, сплавы.

Ученые НГТУ уже опробовали новую технологию на различных деталях машин и получили положительные результаты.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#исследование
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#разработка
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#авто